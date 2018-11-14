"Ты ляжешь тут": политики поскандалили в прямом эфире из-за "фашизма" в Украине (видео)

Куликов считает, что Украина "скатывается в фашизм".

Народный депутат VI созыва Кирилл Куликов и "свободовец" Михаил Головко поскандалили в прямом эфире телеканала NEWSONE.

Куликов заявил, что Украина "скатывается в фашизм". Головко скептически воспринял его фразу. Когда ведущая спросила у него, не считается ли фашизмом убийство ромов, "свободовец" ответил: "А убийство украинцев - это не фашизм?", передает NEWSONE.

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После этого Куликов обвинил Головко в том, что "вы убиваете людей, ваша идеология фашистская и человеконенавистническая". Тот отреагировал, сказав, что это "ваш друг Путин убивает людей" и что "Россия развязала агрессию", а "прихвостни Путина оправдывают такие действия". Куликов попросил не перебивать его, между политиками завязалась словесная перепалка. Головко назвал оппонента "хамлом" и попросил взять себя в руки.

"Если я возьму себя в руки, ты ляжешь тут, дурачок… Недоразвитый фашистик мне рассказывает о том, как себя вести", - высказался Куликов.

"Ну давай, попробуй", - ответил ему Головко.

Ранее народный депутат от "Оппоблока" Александр Вилкул и его коллега из БПП Алексей Гончаренко устроили перепалку в прямом эфире.