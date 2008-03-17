У Луценко подозревают, что Балога ”крышует” Черновецкого

Народный депутат Украины, член депутатской группы «Народная самооборона» Олесь ДОНИЙ не исключает, что глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА может заблокировать результативное голосование в Верховной Раде относительно смены власти в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона».

О.ДОНИЙ напомнил, что для «Народной самообороны» перевыборы – одно из требований создания и блока НУ-НС, и коалиции. «Пункт о перевыборах киевской городской власти во время переговорного процесса вошел в коалиционное соглашение. Перевыборы – это принципиальная для нас вещь», – сказал он.

По словам О.ДОНИЯ, именно «Народная самооборона» была инициатором создания парламентской комиссии по проверке деятельности киевской городской власти.

«В связи с этим мы обеспокоены, что политическая «крыша» Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО находится в ближайшем окружении Президента. Ведь не секрет, что Виктор БАЛОГА неоднократно брал под свою личную защиту ЧЕРНОВЕЦКОГО, в том числе отправляя письма в Кабмин с запрещением проводить проверку деятельности Киевской городской администрации», – отметил народный депутат.

По мнению О.ДОНИЯ, в случае отсутствия четкой инструкции от Президента В.БАЛОГА, имея влияние на нескольких депутатов из фракции НУ-НС, сможет заблокировать результативное голосование относительно ситуации в Киеве.

«Надеюсь, Виктор ЮЩЕНКО учтет настроения внутри коалиции, подавляющее большинство представителей которой настроено на улучшение ситуации в Киеве. Думаю, что Президент не позволит вмешиваться в этот процесс и не пойдет вопреки воле абсолютного большинства представителей коалиции», - сказал О.ДОНИЙ.

В то же время, народный депутат отметил, что идея с блокированием деятельности ВР «не является инструментом провластного большинства». «Как правило, такой инструмент применяют оппозиционные силы», – сказал он.

«Мы бы хотели, чтобы провластное большинство, которым являются НУ-НС и БЮТ, показало свои возможности результативным голосованием. Потому мы сделаем все возможное во время переговорного процесса, чтобы достичь положительного решения», – подчеркнул О.ДОНИЙ.