Оккупированный Донбасс не может быть искусственно вживлен в демократическую Украину – Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что оккупированная Россией часть Донбасса не может быть искусственно вживлена в демократическую Украину.
Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в микроблоге Twitter.
"Оккупированный Донбасс, как российская колония, не может быть искусственно вживлен в цивилизованную и демократическую Украину. Можем обсуждать переходные периоды, разные подходы и модальности, но не этот фундаментальный принцип. В Украине будет свободный украинский европейский Донбасс!", - подчеркнул Климкин.
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Как сообщал УНИАН, на территории самопровозглашенных незаконных формирований «ДНР и «ЛНР» 11 ноября проходило «голосование» на так называемых «выборах» «глав народных республик» и «депутатов народных советов». Международное сообщество выступило с осуждением этих псевдовыборов.
В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что проведение «выборов» на территории ОРЛДО – это нарушение Минских договоренностей.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что фейковые «выборы» на Донбассе никем не будут признаны, а Россия понесет ответственность за их проведение.
Сегодня в Государственном департаменте США пригрозили властям Российской Федерации новыми санкциями после проведения псевдовыборов на Донбассе. Также в США отметили, что марионеточные формирования "ДНР" и "ЛНР" и вооруженные группировки боевиков должны быть расформированы.
В Британии осудили псевдовыборы и призвали РФ вывести войска из Донбасса. Британские дипломаты убеждены, что незаконно проведенные 11 ноября псевдовыборы подрывают усилия по урегулированию ситуации на Донбассе.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон осудили так называемые «выборы» на оккупированном Донбассе как противоправные и нелегитимные.
Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели заявил, что псевдовыборы на оккупированной части Донбасса без согласия Украины, без прекращения огня и отвода тяжелого вооружения являются недействительными.