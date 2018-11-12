Оккупированный Донбасс не может быть искусственно вживлен в демократическую Украину – Климкин

Глава МИД назвал оккупированный Донбасс, где Российская Федерация 11 ноября провела псевдовыборы, российской колонией.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что оккупированная Россией часть Донбасса не может быть искусственно вживлена в демократическую Украину.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в микроблоге Twitter.

"Оккупированный Донбасс, как российская колония, не может быть искусственно вживлен в цивилизованную и демократическую Украину. Можем обсуждать переходные периоды, разные подходы и модальности, но не этот фундаментальный принцип. В Украине будет свободный украинский европейский Донбасс!", - подчеркнул Климкин.

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Как сообщал УНИАН, на территории самопровозглашенных незаконных формирований «ДНР и «ЛНР» 11 ноября проходило «голосование» на так называемых «выборах» «глав народных республик» и «депутатов народных советов». Международное сообщество выступило с осуждением этих псевдовыборов.

В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что проведение «выборов» на территории ОРЛДО – это нарушение Минских договоренностей.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что фейковые «выборы» на Донбассе никем не будут признаны, а Россия понесет ответственность за их проведение.

Сегодня в Государственном департаменте США пригрозили властям Российской Федерации новыми санкциями после проведения псевдовыборов на Донбассе. Также в США отметили, что марионеточные формирования "ДНР" и "ЛНР" и вооруженные группировки боевиков должны быть расформированы.

В Британии осудили псевдовыборы и призвали РФ вывести войска из Донбасса. Британские дипломаты убеждены, что незаконно проведенные 11 ноября псевдовыборы подрывают усилия по урегулированию ситуации на Донбассе.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон осудили так называемые «выборы» на оккупированном Донбассе как противоправные и нелегитимные.

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели заявил, что псевдовыборы на оккупированной части Донбасса без согласия Украины, без прекращения огня и отвода тяжелого вооружения являются недействительными.