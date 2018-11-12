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Оккупированный Донбасс не может быть искусственно вживлен в демократическую Украину – Климкин

21:31, 12 ноября 2018
Политика
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Климкин заявил о возможном переходном периоде для реинтеграции Донбасса / фото Минобороны Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что оккупированная Россией часть Донбасса не может быть искусственно вживлена в демократическую Украину.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в микроблоге Twitter.

"Оккупированный Донбасс, как российская колония, не может быть искусственно вживлен в цивилизованную и демократическую Украину. Можем обсуждать переходные периоды, разные подходы и модальности, но не этот фундаментальный принцип. В Украине будет свободный украинский европейский Донбасс!", - подчеркнул Климкин.

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Как сообщал УНИАН, на территории самопровозглашенных незаконных формирований «ДНР и «ЛНР» 11 ноября проходило «голосование» на так называемых «выборах» «глав народных республик» и «депутатов народных советов». Международное сообщество выступило с осуждением этих псевдовыборов.

В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что проведение «выборов» на территории ОРЛДО – это нарушение Минских договоренностей.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что фейковые «выборы» на Донбассе никем не будут признаны, а Россия понесет ответственность за их проведение.

Сегодня в Государственном департаменте США пригрозили властям Российской Федерации новыми санкциями после проведения псевдовыборов на Донбассе. Также в США отметили, что марионеточные формирования "ДНР" и "ЛНР" и вооруженные группировки боевиков должны быть расформированы.

В Британии осудили псевдовыборы и призвали РФ вывести войска из Донбасса. Британские дипломаты убеждены, что незаконно проведенные 11 ноября псевдовыборы подрывают усилия по урегулированию ситуации на Донбассе.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон осудили так называемые «выборы» на оккупированном Донбассе как противоправные и нелегитимные.

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели заявил, что псевдовыборы на оккупированной части Донбасса без согласия Украины, без прекращения огня и отвода тяжелого вооружения являются недействительными.

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Новость в сюжете: Псевдовыборы на оккупированном Донбассе
Теги: #Донбасс#Павел Климкин