В НУ-НС считают, что Тимошенко делает большую ошибку

Лидер фракции “Наша Украина - Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО считает «большой политической ошибкой» идти на внеочередные выборы городского председателя Киева без единого кандидата от демократических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

«Есть еще одна такая «мелочь», которая сейчас мало кого интересует – единый кандидат от демократических сил» – отметил В.КИРИЛЕНКО. По его словам, на сегодня такого кандидата нет.

По мнению В.КИРИЛЕНКО, говорить о досрочных выборах Киевского мэра при отсутствии единого кандидата – означает «идти на провал внеочередных выборов». В таком случае возможен результат, «против которого мы так рьяно боремся».