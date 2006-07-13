Печерский райсуд отклонил иски ”Нашей Украины” и БЮТ

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ заявляет, что вчера Печерский районный суд Киева рассмотрел все иски относительно избрания руководства парламента и создания коалиции и отклонил их.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая с парламентской трибуны, А.МОРОЗ отметил, что это лучший ответ на то, действуют ли коалиция и руководство парламента в рамках Конституции и регламента ВР.

Как сообщал УНИАН, 11 июля народный депутат Роман ЗВАРИЧ подал административный иск в Печерский райсуд к председателю ВР А.МОРОЗУ за нелегитимное объявление о прекращении деятельности коалиции демократических сил и о создании антикризисной коалиции.

Кроме самого иска, было внесено ходатайство, где “Наша Украина” требует, чтобы суд уже сейчас вынес решение запретить председателю Верховной Рады и Президенту Украины совершать какие-либо юридические шаги, связанные с нелегитимными действиями председателя Верховной Рады Украины, сказал Р.ЗВАРИЧ.

Кроме того, БЮТ подал иски в Печерский райсуд относительно избрания председателя Верховной Рады и создания антикризисной коалиции.