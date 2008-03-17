Яценюк утверждает, что отказался от 2 миллионов
15:44, 17 марта 2008Политика
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Смета ВР до сих пор не утверждена...
|Арсений ЯЦЕНЮК
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня во время согласительного совета лидеров депутатских фракций и комитетов.
А.ЯЦЕНЮК отметил, что эти средства предусмотрены проектом сметы ВР Украины на 2008 год. «Я отказался от 2 млн. грн. для закупки дорогих автомобилей для председателя ВР», - сказал он.
При этом А.ЯЦЕНЮК напомнил, что смета ВР до сих пор не утверждена и поэтому призвал парламент принять необходимое решение.
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