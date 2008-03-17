Яценюк утверждает, что отказался от 2 миллионов

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что отказался от использования двух миллионов гривен, предусмотренных на приобретение автомобилей для председателя парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня во время согласительного совета лидеров депутатских фракций и комитетов.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что эти средства предусмотрены проектом сметы ВР Украины на 2008 год. «Я отказался от 2 млн. грн. для закупки дорогих автомобилей для председателя ВР», - сказал он.

При этом А.ЯЦЕНЮК напомнил, что смета ВР до сих пор не утверждена и поэтому призвал парламент принять необходимое решение.