Кто в Верховной Раде умеет хорошо драться

Вот когда остро ощущается отсутствие в парламенте Виталия Кличко! Сегодня очередное заседание Рады, и, судя по настрою нардепов, - опять быть драке. БЮТовцы уже пообещали, что не дадут регионалам работать, регионалы заверили, что все-таки поработают. В преддверии очередной битвы за священное право трудиться «Комсомолка»оценила бойцовский потенциал депутатских фракций. Правда, вот странность - практически все нижеперечисленные свои таланты и умения во вторничной решающей схватке никак не продемонстрировали. Не иначе как берегут их однопартийцы - для других великих сражений…

Партия регионов

У регионалов опытных «бойцов» явно больше. Самые яркие из них…

Эльбрус Тедеев - олимпийский чемпион по вольной борьбе;

Николай Лисин - президент национальной лиги профессионального бокса Украины;

Андрей Клюев - глава федерации бокса в Донецкой области;

Виктор Янукович-младший - увлекается рукопашным боем;

Ринат Ахметов - как сам про себя сказал в самом начале депутатствования - «семь лет занимался боксом».

«Наша Украина»

Президентская сила в бою может рассчитывать в первую очередь на

Петра Порошенко – он мастер спорта по дзюдо;

Николая Катеринчука – его увлечение – бокс;

Подойдет, пожалуй, и Юрий Павленко - статус обязывает - он ведь министр спорта, значит, в борьбе просто должен знать толк.

БЮТ

Постоять за родную политсилу и ее лидера со знанием дела здесь под силу

Дмитрию Выдрину - известный политолог оказался знатоком восточных единоборств;

Валерию Шаманову - он председатель Луганской федерации дзюдо и вообще десятерых бойцов стоит, так как знаком также с классической борьбой и боксом.

В СПУ и КПУ квалифицированных кадров по битвам - явный дефицит. Ни один из их нардепов не сознается в крепкой дружбе с единоборствами и прочим "дрыгоножеством" и "рукомашеством". К тому же большинство их избранников - довольно почтенного возраста. Поэтому, когда надо, в бой идут молодые кадры вроде Николая Рудьковского и Василия Волги .