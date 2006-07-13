Началось утреннее заседание ВР

Началось утреннее заседание Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале зарегистрировалось только три фракции – Партии регионов, СПУ и КПУ (всего 240 народных депутатов).

Депутаты продолжают блокировать парламентскую трибуну.

Председатель ВР Александр МОРОЗ отметил, что сегодня необходимо назначить руководителей парламентских комитетов, но на сегодняшний день только одна фракция – КПУ – подала свои предложения. Поэтому он считает целесообразным сделать перерыв в заседании до 16.00.

В то же время А.МОРОЗ отметил необходимость дать возможность высказаться народным депутатам по поводу ситуации, сложившейся в парламенте.

Поэтому он предложил проголосовать за отведение времени для выступления всех фракций по 5 минут. Это предложение поддержали 237 народных депутатов.

В зале начали звучать громкоговорители.