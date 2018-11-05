Убийство Гандзюк: в парламенте ЕС напомнили украинской власти о Майдане

Ребекка Хармс призвала украинскую власть наказать виновных в смерти активистки Екатерины Гандзюк.

Депутат Европарламента Ребекка Хармс призвала украинскую власть наказать виновных в смерти активистки Екатерины Гандзюк. Хармс поддержала слова украинского философа и общественного деятеля Евгения Быстрицкого, который заявил, что против активистов в Украине ведут "войну".

"Как и часто, Евгений Быстрицкий снова прав. Те, кто убил Екатерину Гандзюк, должны быть наказаны. И через 5 лет после того, как смелые активисты призвали граждан Украины присоединиться к Майдану, пришло время следовать советам Евгения", - написала она на странице в Twitter, прикрепив к посту ссылки на микроблоги президента Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана и спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

"Война против гражданского общества должна прекратиться, власть должна восстановить ответственный диалог с активистами, который она потеряла за годы после революции на Майдане", - написал Быстрицкий в своем Twitter.

Like often Evgeniy Bystrytsky is right again. Those who killed #KaterynaHandziuk must be punished. And 5years after brave activists have called #Ukrainian citizens to join them on Maidan it's high time to follow Yevhen's advice. @poroshenko@VGroysman@AndriyParubiy@EuromaidanPRhttps://t.co/SslmF0QN6W — Rebecca Harms (@RebHarms) November 5, 2018

О смерти советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой, стало известно в воскресенье днем.

31 июля Екатерину Гандзюк в Херсоне облили концентрированной серной кислотой.

У нее были ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.

Правовую квалификацию дела под давлением общественности и резонанса дела меняли несколько раз: "хулиганство", затем "умышленные тяжкие телесные повреждения", впоследствии "покушение на убийство" (15 статья УК касается покушения на преступление, 115 статья – умышленного убийства).

Кроме того, следователь в деле Гандзюк согласился рассматривать этот инцидент как попытку заказного убийства.

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3 августа Генеральный прокурор Юрий Луценко после общения с Гандзюк заявил, что расследование дела передадут Службе безопасности Украины.

20 августа председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что в целом полицией задержаны уже 5 человек, которые "подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство" Гандзюк.

Также 20 августа во Херсоне суд арестовал на 2 месяца без права внесения залога подозреваемого в нападении на активистку Екатерину Гандзюк Виктора Горбунова (следствие говорит, что он купил кислоту)

Ранее - 6 августа - Херсонский городской суд постановил взять под стражу подозреваемого Николая Новикова.

По состоянию на 21 сентября Гандзюк перенесла 11 операций по удалению омертвевших тканей и пересадке кожи. Она находилась в реанимации в Киеве.

26 сентября Гандзюк опубликовала видеообращение к украинской власти и обычным украинцам.