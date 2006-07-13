Верховную Раду пикетируют сторонники Мороза

Сегодня утром около полутысячи сторонников Социалистической партии Украины начали пикетирование Верховной Рады с целью всесторонней поддержки последовательных и взвешенных действий спикера парламента Александра МОРОЗА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского городского комитета СПУ.

По данным пресс-службы, пикетчики вышли под стены парламента с призывами к дальнейшему эффективному внедрению в жизнь принципов деятельности Антикризисной коалиции, отвергая стремление некоторых политических сил провести досрочные парламентские выборы.

Представители Киевской городской организации СПУ отмечают необходимость поиска компромисса между политическими силами, чтобы помочь неутешительной и нестабильной ситуации в стране. Тем самым они поддерживают А.МОРОЗА в стремлении создать широкую коалицию, в которую должна войти „Наша Украина”, благодаря чему будет достигнут баланс власти, подчеркнули в пресс-службе.

По убеждению киевских социалистов, “подобную ситуацию не следует доводить до абсурда, а, пользуясь законодательными механизмами, пытаться регулировать взаимоотношения власти и оппозиции. Антикризисная коалиция создана законным образом и должна продолжать принимать конструктивные решения по распределению парламентских комитетов и формированию Кабинета министров”.

Как сообщал УНИАН, акции сторонников и противников Антикризисной коалиции под стенами Верховной Рады начались с 11 июля.

БЮТ объявил бессрочную акцию с требованием немедленного роспуска парламента.

Участники акций устанавливают палатки в Мариинском парке и напротив здания Кабмина. Территорию вокруг Верховной Рады охраняют усиленные наряды милиции.

Сегодня ночью возле палаток в парке возле ВР произошла драка между представителями БЮТ и Партии регионов. Народный депутат от Партии регионов Валерий БОНДИК атаковал палатки БЮТ. Депутат районного совета Виктор ТАРАН открыл огонь в воздух, чтобы защитить палатку с символикой своей политической силы.