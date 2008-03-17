Ющенко внесет на рассмотрение ВР свой безотлагательный законопроект

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внесет на рассмотрение парламента как безотлагательный законопроект «О принципах возрождения и развития казачества в Украине».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на Всеукраинском съезде казаков.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что он всячески поддерживает инициативу казачества принять соответствующий закон. По мнению Президента, настоящий документ необходим для консолидации казачества и для того, чтобы была основа и порядок в его деятельности.

Он рассказал, что данный законопроект предусматривает единую форму для казаков, обращение между казаками и много других вещей. Также В.ЮЩЕНКО убежден, что данный закон даст возможность объединить украинское казачество.

Кроме того, он сообщил, что вчера было принято решение построить под Киевом «Киевскую Сечь». Пока, по словам Президента, это условное название нового проекта. В соответствии с ним на 5 га земли будет построена администрация украинского гетманства, управы, коши, выезды казаков, воскресные школы и многое другое, в том числе и связанного с сохранением истории казачества.

Перед этим советник Президента, секретарь Совета развития казачества в Украине при Президенте Украины Станислав АРЖЕВИТИН предложил казакам обратиться к Президенту с просьбой внести вышеуказанный законопроект на рассмотрение парламента и одновременно обратиться к председателю ВР с просьбой ускорить рассмотрение этой (казацкой) Конституции.

Также он предложил обратиться к премьер-министру с просьбой ускорить рассмотрение и утверждение переданной на рассмотрение правительства программы развития казачества.