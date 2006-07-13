Путин не хочет американской конфетки: размышления об Украине

Президент России Владимир ПУТИН считает, что истерия, связанная с поставками газа в Украину и строительством Североевропейского газопровода, была направлена на обеспечение интересов США в Европе.

Как сообщает РИА «Новости», в интервью германскому телеканалу ЦДФ, комментируя по просьбе журналистов слова вице-президента США Дика ЧЕЙНИ об энергетическом шантаже со стороны России, В.ПУТИН отметил, что вся истерия, которая была связана с поставками газа в Украину либо со строительством Североевропейского газопровода, была направлена на обеспечение американских экономических и политических интересов в Европе.

"И молодцы они, что так настойчиво и эффективно умеют отстаивать свои интересы", - добавил Президент России.

В.ПУТИН пояснил свою мысль: "У Соединенных Штатов сложились особые отношения с некоторыми восточноевропейскими странами, и они хотят их поддержать". В частности, отметил он, Вашингтон хочет поддержать некоторые политические силы в Украине.

В.ПУТИН не думает, что это правильный выбор, потому что там нет ни пророссийских, ни просоветских сил, все силы там, в здоровом и правильном понимании этого слова, - прежде всего проукраинские, националистические в хорошем смысле этого слова.

Он отметил, что американцы решили сделать ставку на один политический спектр и хотят их во что бы то ни стало поддержать, в том числе за счет дешевых энергетических поставок из России.

Однако в этой связи он напомнил свои слова - "если кто-то хочет поддержать какие-то силы в той или иной стране, пусть тогда за это платит".

Отвечая на вопрос, разочарован ли он такой позицией США, которые, по мнению немецкого журналиста, действительно объединяют свои усилия с Украиной, действуют достаточно односторонне и не говорят спасибо России за ее позицию после 11 сентября, В.ПУТИН сказал: "Мы же не дети, никаких конфет и никакой благодарности ни от кого не ждем".

В.ПУТИН считает, что это односторонний подход со стороны американских партнеров. Нельзя делать ставку на какую-то одну политическую силу, окрашивая ее в прозападный цвет. По его мнению, в Украине нет ни однозначно прозападных, ни однозначно пророссийских сил, все силы, прежде всего, проукраинские.

Он отметил, что это нужно понять, так же, как нужно уважать интересы России там, потому что там проживают почти 17 миллионов этнических русских, и почти каждая вторая семья в Украине имеет связи с Российской Федерацией. Осталась просто огромная взаимозависимость в сфере экономики еще с советских времен и много других связей, которые являются для нас крайне важными, - заметил В.ПУТИН.

"Повторяю, если кто-то хочет поддержать какие-то определенные силы, пожалуйста, только не за наш счет", - подчеркнул он.