Опубликованы списки погибших и пострадавших под Волновахой

Министерство внутренних дел опубликовало список 12 жертв обстрела автобуса под Волновахой Донецкой области, личность одного из погибших не опознана.

Список обнародован на сайте ГУ МВД Украины в Донецкой области. Правоохранители также опубликовали список пострадавших. Среди них 16 гражданских лиц, а также сотрудник батальона специального назначения и сотрудник Государственной пограничной службы. Читайте такжеОпубликовано видео обстрела боевиками блокпоста под Волновахой из "Града" Погибшие: 1. Шудикина Ольга Николаевна 20.12.1956 г.р., г. Донецк. 2. Корнилова Инна Александровна 18.11.1984 г.р., г. Донецк. 3. Старчак Лариса Ивановна, г. Донецк. 4. Коломоец Роман Анатольевич 16.03.1988 г.р., с. Калинино Волновахского района. 5. Моргасюк Татьяна Викторовна 19.08.1960 г.р., г. Донецк. 6. Поляков Владислав Александрович 28.07.1986 г.р., г. Донецк. 7. Моргасюк Александр Александрович 15.10.1957 г.р., г. Донецк. 8. Гринник Мария Михайловна 12.01.1965 г.р. Адрес регистрации и проживания не установлен. 9. Труп неизвестного мужчины. 10. Дуков Дмитрий Викторович 02.09.1976 г.р., г. Донецк. 11. Лагуткина Анастасия Владимировна 13.06.1990 г.р., г. Донецк. 12. Карпов Анатолий Иванович 31.03.1954 г.р. г. Шахтерск. Пострадавшие: 1.Никитенко Татьяна Иосифовна 1952 г.р., г. Докучаевск. 2. Зубков Валерий Павлович 30.01.1950 г.р., г. Донецк. 3. Литвиненко Екатерина Васильевна 1985 г.р., с. Бугас Волновахского района. 4. Коваленко Галина Васильевна 16.12.1954 г.р., г. Донецк. 5. Крепитько Владимир Александрович 12.05.1986 г.р., г. Макеевка. 6. Долгаш Маргарита Николаевна 1964 г.р., с-х Оленевский. 7. Губань Владимир Анатольевич 21.10.1955 г.р., пгт. Еленовка Волновахского района. 8. Кармацкая Анна Михайловна 19.12.1957 г.р., г. Донецк. 9. Маляхова Нина Михайловна 29.10.1938 г.р., г. Донецк. 10. Лютый Виталий Станиславович, 05.10.1966 г.р., с. Николаевка, Волновахского района. 11. Хлепетько Владимир Александрович, 12.06.1986 г.р., г. Макеевка. 12. Кусмарова Таисия Александровна, 13.07.1952 г.р., г. Макеевка. 13. Колодяжный Владимир Григорьевич, 03.03.1955 г.р., г. Макеевка. 14. Бахал Юрий Владимирович, 22.09.1962 г.р., с.Бугас Волновахского району. 15. Кировобедра Елена Сергеевна, 12.07.1950 г.р., г.Донецк. 16. Кукуюк Ольга Анатольевна, 31.10.1983 г.р., г.Шахтерск. 17. Сотрудник батальона специального назначения. 18. Сотрудник Государственной пограничной службы.

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