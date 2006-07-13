Фракция «Наша Украина» сегодня не будет регистрироваться в сессионном зале Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, о соответствующем решении фракции сообщила журналистам руководитель информационного департамента блока «Наша Украина» Татьяна МОКРИДИ.

По ее словам, в ходе заседания фракции ее лидер Роман БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что ни о каком распределении парламентских комитетов сегодня и речи быть не может, поскольку коалиция, сложившаяся сегодня в парламенте, не легитимна. Он подчеркнул, что распределять комитеты в Верховной Раде можно только при наличии легитимной коалиции и конституционной оппозиции.

Также Т.МОКРИДИ рассказала, что в начале заседания фракции ее представитель Анатолий КИНАХ проинформировал присутствующих о ходе консультаций с Партией регионов. Он отметил, что даже во время войны необходимо садиться за стол переговоров и обмениваться информацией.