В Раде рассмотрят вопрос об аресте судьи, приговорившего Тимошенко к заключению

Текст проекта постановления на сайте парламента в настоящее время не обнародован.

Кроме того, Князевич зарегистрировал проект постановления о предоставлении согласия на задержание и арест (взятие под стражу) судьи Малиновского районного суда города Одессы Николая Болотина (№1754), а также проект постановления о предоставлении согласия на задержание и арест (взятие под стражу) судьи Центрального районного суда города Николаева Андрея Рудяка (№1755).

Читайте такжеВСУ передал в Раду документы на снятие неприкосновенности с Киреева 2 месяца назад

Как известно, Киреев в 2011 году приговорил бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко до 7 годам заключения.

В начале апреля 2014 года ГПУ открыла уголовное производство против судьи Киреева за вынесение неправосудного приговора. Летом 2014 года Киреева объявили в розыск.