В Раде рассмотрят вопрос об аресте судьи, приговорившего Тимошенко к заключению
Председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия, депутат от БПП Руслан Князевич зарегистрировал проект постановления о предоставлении согласия на задержание и арест (взятие под стражу) судьи Печерского районного суда Киева Родиона Киреева (№1753).
Текст проекта постановления на сайте парламента в настоящее время не обнародован.
Кроме того, Князевич зарегистрировал проект постановления о предоставлении согласия на задержание и арест (взятие под стражу) судьи Малиновского районного суда города Одессы Николая Болотина (№1754), а также проект постановления о предоставлении согласия на задержание и арест (взятие под стражу) судьи Центрального районного суда города Николаева Андрея Рудяка (№1755).
Читайте такжеВСУ передал в Раду документы на снятие неприкосновенности с Киреева 2 месяца назад
Как известно, Киреев в 2011 году приговорил бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко до 7 годам заключения.
В начале апреля 2014 года ГПУ открыла уголовное производство против судьи Киреева за вынесение неправосудного приговора. Летом 2014 года Киреева объявили в розыск.