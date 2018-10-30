"Приятные новости": Климкин отреагировал на изменение в Венгрии названия "уполномоченного по Закарпатью"

Венгрия изменила скандальное название должности правительственного «уполномоченного по Закарпатью».

Министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал смену скандального названия должности «уполномоченного по Закарпатью».

Об этом глава МИД написал на своей странице в Twitter.

«Венгрия изменила название своего уполномоченного. Теперь, надеюсь, сможем реально сотрудничать и наши правительства вместе синхронизировано помогать и общинам. Кстати, Петеру Сийярто сегодня исполняется 40. Хорошо, когда праздничные дни приносят приятные новости для всех», – написал Климкин.

Венгрия изменила название своего уполномоченного. Теперь, надеюсь, сможем реально сотрудничать 🤝 и наши правительства вместе синхронизировано помогать 🇺🇦и 🇭🇺 общинам. Кстати, Петеру Сийярто сегодня исполняется 40 🎂 Хорошо, когда праздничные дни приносят приятные новости для всех 😃😉 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 октября 2018 г.

Как сообщал УНИАН, Венгрия изменила скандальное название должности правительственного «уполномоченного по Закарпатью» на "уполномоченного министра, ответственного за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и в Закарпатской области, а также координацию программы развития детских учебных заведений Карпатского региона".