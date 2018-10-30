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"Приятные новости": Климкин отреагировал на изменение в Венгрии названия "уполномоченного по Закарпатью"

17:49, 30 октября 2018
Политика
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Климкин назвал смену названия приятной новостью / фото news.church.ua

Об этом глава МИД написал на своей странице в Twitter.

«Венгрия изменила название своего уполномоченного. Теперь, надеюсь, сможем реально сотрудничать и наши правительства вместе синхронизировано помогать и общинам. Кстати, Петеру Сийярто сегодня исполняется 40. Хорошо, когда праздничные дни приносят приятные новости для всех», – написал Климкин.

Как сообщал УНИАН, Венгрия изменила скандальное название должности правительственного «уполномоченного по Закарпатью» на "уполномоченного министра, ответственного за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и в Закарпатской области, а также координацию программы развития детских учебных заведений Карпатского региона".

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Теги: #Украина#Венгрия