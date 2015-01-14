ВР призвала ЕП, ПАСЕ и США признать "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями

Как передает корреспондент УНИАН, за обращение проголосовал 241 народных депутата из 266, зарегистрированных в сессионном зале.

Председатель Комитета ВР по вопросам европейской интеграции Ирина Геращенко, представляя проект обращения, напомнила о трагедии, которая произошла накануне, когда в результате обстрела боевиков вблизи города Волноваха Донецкой области погибли 12 мирных жителей и ранены 18 человек.

Она подчеркнула, что, несмотря на подписания Минского протокола, которым предусмотрен режим прекращения огня, террористы из «ЛНР» и «ДНР» продолжают обстреливать населенные пунктов на востоке Украины и позиции украинских силовиков.

«Обстрелы ведутся с территорий, которые находятся под контролем боевиков «ДНР» и «ЛНР», из оружия, которое имеет российское происхождение”, - отметила депутат.

Геращенко подчеркнула, что весь мир должен приложить усилия для умиротворения агрессора.

Как отмечается в обращении, «ввиду продолжения поддержки со стороны России террористов, в частности поставок военного оборудования, стрелкового оружия, артиллерии, тяжелой техники, Верховная Рада призывает ЕП, ПАСЕ, парламенты стран - членов ЕС и их правительства, США, Канаду, Японию и Австралию продолжать политику санкций против России, как страны, которая, в нарушение международных норм, аннексировала Крым и поддерживает террористические организации «ДНР» и «ЛНР», а также своими действиями подрывает достигнутые в Минске договоренности».

Также народные депутаты Украины призывают международные организации и западные страны включить «ДНР», «ЛНР» и другие подобные бандформирования, действующие на Донбассе, в списки террористических организаций.

Кроме того, парламент просит международные организации и западные страны изучить возможности относительно предоставления Украине военной помощи с целью усиления ее оборонных возможностей, в частности по защите границ.

Также ВР просит международное сообщество продолжать политику признания незаконной аннексии Россией АР Крым.

Читайте такжеВ четверг Европарламент призовет ЕС включить "ДНР" и "ЛНР" в список террористических организаций - ПорошенкоКроме того, депутаты призывают разработать на протяжении следующих двух месяцев программу помощи Украине в контексте ухудшения гуманитарной ситуации на Донбассе.

Также украинский парламент просит способствовать политическому разрешению ситуации на Донбассе на основе полного соблюдения территориальной целостности и нерушимости границ Украины, уважения ее суверенитета и независимости.

Кроме того, депутаты призвали международное сообщество продолжать общее противодействие российской пропаганде.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет в Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий Евросоюз, США, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.