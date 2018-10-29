Джемилев о планах оккупантов "отжать" имущество Меджлиса: вернем после освобождения Крыма

Лидер крымскотатарского народа отметил, что значительная часть недвижимости была приобретена на пожертвования крымских татар.

Все, что российская власть Крыма «национализирует» у Меджлиса крымскотатарского народа, будет возвращено после деоккупации полуострова.

Такое мнение 29 октября Крым.Реалии высказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, комментируя заявления оккупационной власти Крыма о возможной «национализации» имущества Меджлиса.

«Значительная часть недвижимости была приобретена на пожертвования наших соотечественников, преимущественно, в Турции, а также из США и Румынии. Они делали взносы не для марионеток Кремля, а для представительного органа своего народа. В международных судах будут ответчики не марионетки, а Россия. Все, что у нас будуть забирать, мы воспринимаем спокойно. После возвращения Крыма – все будет восстановлено», – сказал Джемилев.

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По его словам, российская власть врет, рассказывая о том, что «Фонд Крым», который хотят «национализировать», принадлежит ей.

«Меня поражает наглость, заявления о том, что это все «принадлежало Мустафе Джемилеву». Все это зарегистрировано на благотворительный фонд «Крым». Даже моя семейная усадьба, приобретенная на мои собственные средства, была передана фонду. У Мустафы Джемилева там нет никакой собственности. Фонд создан в 1995 году Курултаем крымскотатарского народа», – сказал он.

Джемилев добавил, что после 2014 года «Фонд Крым» занимался судебными исками, связанными с тем, что российская власть наложила руки на фонд».

29 октября российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что оккупационные власти Крыма намерены передать имущество Меджлиса крымскотатарского народа подконтрольному РФ «Духовному управлению мусульман Крыма».