Названа пятерка самых демократичных городов Украины

Эксперты отметили, что за последние два года значительное количество городских советов расширили возможности для жителей управлять своими городами.

По результатам исследования Украинского независимого центра политических исследований в пятерку украинских городов с самым высоким уровнем прозрачности, демократичности и вовлеченности общества в принятие управленческих решений вошли Черновцы, Киев, Хмельницкий, Львов и Краматорск.

Исследование проводилось с мая по август 2018 года в рамках проекта USAID «Граждане в действии». Эксперты проанализировали 300 решений местных советов, а также процедуры, регулирующие доступ жителей 24 областных центров к управлению своими городами.

Подробнее с результатами можно ознакомиться на сайте исследования.

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В пятерку самых демократичных городов вошли:

Черновцы – 90%

Киев – 76%

Хмельницкий – 75%

Львов – 70%

Краматорск – 66%

По сравнению с результатами аналогичного прошлогоднего исследования Львов поднялся в рейтинге сразу на 14 позиций.

«Во Львове работают ключевые инструменты вовлеченности общества в принятие решений. Например, принят новый устав, новая редакция местной инициативы, общественных слушаний, введена детальная процедура отчетов депутатов, городского головы, улучшена работа депутатских комиссий, ввели и модернизировали бюджет участия, улучшили общее собрание граждан», – прокомментировал рост Львова в рейтинге один из авторов исследования Максим Лациба, пишет zaxid.net.

Самые низкие показатели по итогам исследования оказались в Харькова – 38% и Житомира – 29%. Общее среднее качество местной демократии в 2018 году в областных центрах соответствует показателю 55 %.

Эксперты отметили, что за последние два года значительное количество городских советов расширили возможности для жителей управлять своими городами. Улучшение ситуации достигнуто за счет запуска в городах новых инструментов местной демократии – бюджетов участия и электронных петиций.

Так за два года, 21 город запустил бюджет участия, и еще 15 – е-петиции. Лишь 4 города запустили местные инициативы, и 3 – общественные слушания.

Также отмечается общий тренд на повышение прозрачности и подотчетности местного самоуправления общине: улучшились положения об отчетности городского головы и депутатов (7 городов), положения о депутатских комиссиях (5 городов), а также регламент городского совета (7 городов).

В целом эксперты проанализировали более 300 решений местных советов, и отметили, что в 70 из них в течение последних 2 лет вносились положительные изменения, которые расширяют возможности жителей влиять на процессы управления городом.

В сравнении с 2016 годом, общий средний уровень демократичности украинских городов вырос на 17%. Наибольший прогресс сделали городские советы Киева, Львова, Хмельницкого и Ровно.

В то же время, в отдельных городах остаются искусственные барьеры, которые делают почти невозможным использование инструментов местной демократии.

Так, для инициирования общественных слушаний в Чернигове нужно собрать 3000 подписей жителей (рекомендация – не более 50), а чтобы подать местную инициативу в Кропивницком – 19 000 подписей ( рекомендация – не более 250).

Худше всего урегулированным инструментами является общее собрание граждан (31%) и регламент исполнительного комитета городского совета (28%).

Лучшее демократическое регулирование в новых инструментах местной демократии: электронная петиция (94%) и бюджет участия (85%).