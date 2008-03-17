Тимошенко: БЮТ будет использовать цивилизованные методы

БЮТ будет использовать цивилизованные методы для принятия решения в Верховной Раде о проведении досрочных выборах мэра Киева и Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Мы будем использовать цивилизованные методы, чтобы сделать так, чтобы Верховная Рада не приступила к рассмотрению ни одного вопроса до тех пор, пока не будет результативно проголосовано постановление о досрочных выборах мэра Киева и Киевсовета», - сказала она.

Премьер-министр исключила возможность блокирования депутатами фракции БЮТ трибуны парламента.

«Я не думаю, что дойдет до очень резких шагов, потому что я почему-то верю, что глава Верховной Рады, который формирует повестку дня, является членом демократической коалиции, и он поставит этот вопрос на первоочередное голосование», - пояснила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также рассчитывает, что фракция «Наша Украина – Народная самооборона» также единогласно поддержит постановление ВР о проведении досрочных выборов в столице Украины.

«Поэтому у меня есть надежда, что нашей фракции не придется применять специальные парламентские влияния, а мы сделаем все на основе договоренности и на основе нашего коалиционного соглашения», - считает глава правительства.

Как сообщал УНИАН, вчера Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что БЮТ не будет принимать участие в работе парламента до принятия постановления о досрочных выборах Киевского городского совета и Киевского городского председателя.