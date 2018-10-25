цей матеріал доступний українською

Порошенко встретился с предшественниками

15:51, 25 октября 2018
Политика
954 0
Порошенко встретился с Кравчуком, Кучмой и Ющенко / фото пресс-служба АП

Читайте такжеЮщенко может стать преемником Кучмы на переговорах в Минске - росСМИ

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время встречи состоялся обмен мнениями относительно дальнейшего развития Украины, прекращения российской агрессии на Донбассе и получения мира.

Глава государства отметил важную роль Леонида Кравчука, Леонида Кучмы и Виктора Ющенко как президента Украины в разные времена в становлении страны.

Порошенко также передал экс-президентам отличия президента Украины – юбилейную медаль «25 лет независимости Украины», которыми они были награждены в 2016 году к 25-й годовщине Независимости Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Ющенко#Петр Порошенко#Леонид Кравчук#Леонид Кучма