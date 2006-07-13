Зидан принес извинения детям

Капитан сборной Франции Зинедин Зидан публично извинился за свой неспортивный поступок в финальном матче Чемпионата мира по футболу. Зидан рассказал, что инцидент произошел после того, как Матерацци схватил его за футболку.

Как сообщает РИА «Новости», выступая в среду вечером в эфире французского телеканала "Каналь плюс", он объяснил, что нанес защитнику итальянской команды Марко Матерацци удар головой в грудь, поскольку итальянец "очень жестоко оскорбил его".

Как заявил Зидан, Матерацци произнес очень жесткие слова, оскорбившие его мать и сестру. "Это было очень личное, это затрагивало мою маму, мою сестру", - заявил Зидан, который при этом отказался точно воспроизвести слова итальянца.

"Он (Матерацци) произнес очень жесткие слова, причем повторил их несколько раз. Когда вы слышите такое один раз, вы пытаетесь уйти. Именно это я пытался сделать, я уходил, но если вы слышите эти слова второй, третий раз, то...", - сказал Зидан.

В то же время Лента.ru сообщает, что Зидан заявил – "Но я не собираюсь извиняться перед Матерацци за то, что ударил его. Если я извинюсь, получается, он имел причину для того, чтобы нанести оскорбление мне и моим родным? Нет, я не могу извиниться перед ним. Я просто отреагировал на его слова".

При этом легендарный французский футболист, который после окончания ЧМ-2006 завершил карьеру, подчеркнул, что он приносит извинения миллионам детей, которые смотрели финальный матч Франция – Италия (1:1, 3:5 по пенальти) в прямом эфире. "Моим действиям не может быть оправдания. Я хочу сообщить об этом открыто и честно, поскольку прекрасно понимаю, что игру смотрели миллиарды болельщиков, среди которых было очень много детей", - отметил бывший капитан сборной Франции.

Во время интервью ему не задали вопрос о том, носили ли оскорбления Матерацци расистский характер. Итальянский защитник, спровоцировавший Зидана на удар, признал, что он был неправ, задев своими словами француза, но при этом отверг все обвинения в том, что он назвал Зидана террористом и оскорбил его родных.

Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что капитан сборной Франции может быть лишен "Золотого мяча", который он получил как лучший игрок чемпионата мира.

Блаттер заявил, что возглавляемая им организация ведет расследование инцидента. Стоит отметить, что по итогам расследования наказанию может быть подвергнут не только Зидан, но и Матерацци. Правила ФИФА предусматривают серьезные штрафы за оскорбления, однако у Международной федерации футбола до сих пор нет доказательств вины 32-летнего защитника.