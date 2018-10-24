У объявившего о походе в президенты Украины политика родился сын (фото)

Жена Мишеля Терещенко родила сына.

Мишель Терещенко, экс-мэр города Глухов, снова стал отцом. Его жена родила сына.

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Об этом в Facebook сообщил друг семьи Юрий Покиньборода. "Позавчера Мишель Терещенко с друзьями забрал из роддома жену Елену и сына, который родился в Киеве, в Украине, а не в США или Франции", - говорится в его сообщении.

1 октября городской голова Глухова Сумской области Мишель Терещенко заявил, что принял решение баллотироваться на должность президента Украины.

Терещенко женился в 2016 году. Его жена Елена - бывший депутат Киевского городского совета, советник городского головы Глухова.

У Мишеля Терещенко от предыдущего брака есть сын и дочь, которые живут во Франции.