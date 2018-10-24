У объявившего о походе в президенты Украины политика родился сын (фото)
17:16, 24 октября 2018Политика
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Жена Мишеля Терещенко родила сына.
Мишель Терещенко снова стал отцом / фото facebook.com
Мишель Терещенко, экс-мэр города Глухов, снова стал отцом. Его жена родила сына.
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Об этом в Facebook сообщил друг семьи Юрий Покиньборода. "Позавчера Мишель Терещенко с друзьями забрал из роддома жену Елену и сына, который родился в Киеве, в Украине, а не в США или Франции", - говорится в его сообщении.
1 октября городской голова Глухова Сумской области Мишель Терещенко заявил, что принял решение баллотироваться на должность президента Украины.
Терещенко женился в 2016 году. Его жена Елена - бывший депутат Киевского городского совета, советник городского головы Глухова.
У Мишеля Терещенко от предыдущего брака есть сын и дочь, которые живут во Франции.
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