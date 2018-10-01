Мэр Глухова Терещенко решил пойти в президенты

Мишель Терещенко назвал свое решение вызовом существующей в стране системе.

Городской голова Глухова Сумской области Мишель Терещенко заявляет, что принял решение баллотироваться на пост президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Сложение мной полномочий городского головы Глухова - никак не капитуляция перед существующим произволом, а это мой вызов системе. Это единственно возможный мой следующий шаг в выполнении взятых перед глуховчанами обязательств... поскольку после Майдана демократические политические силы до сих пор не смогли объединиться», - сказал Терещенко.

«Если мы не будем действовать прямо сейчас, то есть опасность, что завтра Украина потеряет свою государственность. 100 лет назад мои предки были вынуждены покинуть свою родину, Глухов, потому что ее захватили бандиты. Но я и моя семья ни в коем случае не собираемся уезжать из нашей страны, мы хотим жить в богатой процветающей Украине и ею гордиться. Не для того я возвращался на землю предков, отказывался от французского паспорта и получал украинское гражданство, чтобы кучка негодяев, которые присвоили себе украинское государство, выжили и меня из страны моих предков. Поэтому сейчас моя цель - вместе с неравнодушными гражданами демонтировать существующую олигархическую систему. И я понял, что времени на это у нас мало. Поэтому я вынужден баллотироваться на пост президента Украины», - отметил Терещенко.

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По его словам, он знает, как и что нужно менять в Украине. «Моя кампания будет основана исключительно на волонтерской работе неравнодушных граждан, на их взносах», - отметил Терещенко.

Он сообщил, что сейчас начинает писать программу спасения страны, так как до сих пор не разрабатывал ее, поскольку только сейчас принял решение баллотироваться, исходя из ситуации, сложившейся вокруг его работы в Глухове.

Терещенко также отметил, что планы идти в президенты это не его личные амбиции, а к этому его побудило то, что он не видит иного выхода.

Мишель Терещенко не исключает объединения с другим достойным кандидатом в президенты, который будет разделять его взгляды и готов в корне менять страну, но пока не видит таковых.

Он заверил, что не оставит глуховцев, и в дальнейшем будет бороться, чтобы их жизнь улучшалась.

Как сообщал УНИАН, Глуховский мэр Мишель Терещенко созвал на 28 сентября внеочередное заседание сессии городского совета с одним вопросом - о сложении им своих полномочий. Однако, для проведения внеочередного заседания не хватило кворума.

Справка УНИАН. Мишель Терещенко родился 15 сентября 1954 года в Париже. Является потомком известного рода сахарозаводчиков и меценатов Терещенко. В 1981-1990 гг. жил в США, служил офицером подводного флота ВМС США. В Украине проживает с 2003 г., занимался бизнесом по развитию льноводства и выращивания безнаркотической конопли. До марта 2015 года был гражданином Франции. Паспорт гражданина Украины ему лично вручил президент Украины Петр Порошенко. Осенью 2015 года Терещенко в качестве самовыдвиженца выиграл выборы на пост Глуховского городского головы.