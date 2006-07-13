Киеврада решит судьбу палаточного городка

Сегодня сессия Киевского городского совета планирует рассмотреть вопрос относительно установления палаточного городка на Майдане Независимости.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам начальника Главного управления по вопросам внутренней политики КГГА Александра ПЕТИКА, его управление действительно получило заявку на проведение мирного пикетирования представителями «Поры», и это принято во внимание. На данный момент все представители Поры находятся под защитой 39-й статьи Конституции Украины, гарантирующей право на проведение мирных акций и манифестаций. Но, отметил он, для установления палаток требуется, в соответствии с установленным порядком, разрешением сессии Киевсовета, поскольку размещение палаточного городка - это выделение земли и, соответственно, оформление ее аренды.

По информации А.ПЕТИКА, соответствующие документы на сессию уже готовятся. Скорее всего, по его словам, сегодня решение относительно размещения палаточного городка «Порой» в центре столицы будет принято.

Как сообщал УНИАН, позавчера представители «Поры» объявили о начале бессрочной акции гражданского неповиновения. В официальном заявлении партии отмечается, что ВР этого созыва не имеет права принимать никаких решений до тех пор, пока не будет избран Конституционный суд Украины; пока ее председателем остается Александр МОРОЗ и пока существует “преступный заговор между коммунистами, предателями и сепаратистами, направленный на раскол Украины и изменение ее европейского выбора”.

Позавчера вечером на Майдане Независимости «Пора» установила 3 палатки. За вчерашнюю ночь палаточный городок увеличился до около 30 палаток. Городок окружен ограждением с флагами партии.

Руководитель исполнительного комитета гражданской партии «Пора» Виталий ЗАГАЙНЫЙ в интервью УНИАН сообщил, что количество палаток будет расти, потому что в столицу в ближайшие сутки прибудут представители партии из других областей Украины. Ожидается, что к сегодняшнему дню палаточный городок вырастет, и в нем будет почти 1,5 тыс. человек.