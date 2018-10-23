В МИД Украины считают, что Ягланда в должности генсека Совета Европы должна сменить женщина

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что Турбьёрна Ягланда в должности генерального секретаря Совета Европы должна сменить женщина.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, в Совете Европы начался отбор кандидатов на должность нового генерального секретаря этой организации.

В частности, как отметили украинские дипломаты, согласно установленной процедуре, отобранные Комитетом министров Совета Европы кандидатуры будут переданы на рассмотрение Парламентской ассамблеи СЕ, которая путем голосования должна избрать нового генсека на своей июньской сессии в 2019 году.

В этой связи сказано, что с началом процесса выборов Украина довела до членов Комитета министров СЕ свое виденье того, каким критериям должен отвечать человек, который возглавит организацию в сложные для нее времена.

«За почти 70 лет с момента своего создания Совет Европы значительно развил и усилил способности своих учреждений и органов. Мы являемся свидетелями роста авторитета и независимости Парламентской ассамблеи Совета Европы и Конгресса местных и региональных властей. Позиция ПАСЕ по некоторым вопросам стала не менее важной для жизни европейцев, чем позиция Европейского парламента, в том числе через членство в Совете Европы государств, не входящих ЕС. Украина поддерживает роль Ассамблеи как настоящего общеевропейского органа, разделяет цели и ценности Совета Европы», - заявляют в МИД.

«Мы приближаемся к началу важного процесса выбора будущего руководителя Секретариата Совета Европы. Одной из отправных точек в процессе выборов является четкое признание, что Совет Европы - это семья всех европейских стран. Поэтому обеспечение справедливого географического представительства следует признать главным принципом в этом процессе», - говорится в сообщении.

«Хотя в течение первых четырех десятилетий после создания Совета Европы он был почти исключительно западноевропейской организацией, последние три десятилетия отличились историческим расширением и вступлением в него почти 20 новых членов из числа стран Восточной и Центральной Европы. Не будет преувеличением сказать, что без Совета Европы многие из этих государств не были бы готовы присоединиться к другим европейским институтам, включая Европейский Союз, ОЭСР и НАТО, а некоторые - даже успешно ими руководить», - отметили в МИД.

«Однако весомый вклад стран Центральной и Восточной Европы в расширение и укрепление демократии на всем континенте не признан Советом Европы, когда речь идет о замещении должности генерального секретаря. Мы считаем, что представители этих стран должны получить возможность возглавить Секретариат впервые за семьдесят лет существования Совета Европы», - отмечается в заявлении.

В украинском МИД подчеркивают, что «за все эти годы много достойных и влиятельных мужчин успешно руководили работой секретариата, но среди них была только одна женщина - представительница Франции Катрин Лалумьер, которая в значительной степени способствовала объединению двух частей Европы в 1989-1994 годах».

«Сегодня Совету Европы как никогда нужен лидер, который сможет объединить членов организации, опираясь на принципы и ценности, закрепленные в ее Уставе. Хотя мы и убеждены, что самый лучший и самый сильный кандидат должен победить в прозрачной и честной борьбе, мы настаиваем на том, что после 70 лет доминирования мужчин во главе Секретариата женщины Европы должны получить еще одну возможность вести Совет Европы через бурные времена», - отмечается в заявлении.

В МИД Украины призывают к «максимальной прозрачности в этом процессе, которая может быть достигнута, среди прочего, путем применения инновационных подходов. Например - проведение прямой веб-трансляции дебатов, которая доказала свою эффективность при избрании генерального секретаря ООН».

В ведомстве отметили, что Украина ожидает открытого и демократического процесса избрания следующего генерального секретаря Совета Европы.