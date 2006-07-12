Президент настаивает на соблюдении регламента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что создание антикризисной коалиции нужно формализовать в правовом поле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня журналистам в Секретариате Президента, после встречи с председателем Верховной Рады Украины Александром МОРОЗОМ, лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и представителями «Нашей Украины».

«Де-факто большинство есть, но его нужно формализовать в правовом поле. Будет ли это 17 числа, или это будет 15 числа, разницы большой нет, кроме одного – что выдерживается регламент», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в регламенте есть норма, предусматривающая, что группа политических сил, которые создают коалицию, имеет право на протяжении 10 дней после заявления любой из сторон о выходе из коалиции, «защитить свою идею»: найти пути для сохранения коалиции или привлечь новых партнеров.

«Поэтому регламент отводит 10 дней, чтобы вторая или третья сторона - участники этой коалиции - имели бы временное пространство для реализации своих интересов», - подчеркнул Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что создание антикризисной коалиции не дало такой возможности старой коалиции.