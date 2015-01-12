Гройсман обещает отмену депутатской неприкосновенности в скором времени
14:29, 12 января 2015Политика
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Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман выступает за скорейшую отмену депутатской неприкосновенности.
Спикер анонсировал отмену неприкосновенности депутатов / Фото УНИАН
Об этом он сказал на брифинге после согласительного совета в понедельник, сообщает Украинская правда.
По мнению Гройсмана, неприкосновенность для депутатов нужно отменять вне рамок сроков разработки изменений в Конституцию, чтобы ускорить процесс.
Читайте такжеВ «Самопомочи» заявили, что снятие неприкосновенности с депутатов не будет быстрым"Мы в ближайшее время должны это сделать. Аппарату Верховной Рады дано поручение, чтобы мы максимально быстро разработали этот план для внесения в зал отмене депутатской неприкосновенности", – заявил он.
Как известно, поддержку отмены депутатской неприкосновенности перед выборами декларировали представители практически всех политических сил.
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