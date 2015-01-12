Гройсман обещает отмену депутатской неприкосновенности в скором времени

Об этом он сказал на брифинге после согласительного совета в понедельник, сообщает Украинская правда.

По мнению Гройсмана, неприкосновенность для депутатов нужно отменять вне рамок сроков разработки изменений в Конституцию, чтобы ускорить процесс.

Читайте такжеВ «Самопомочи» заявили, что снятие неприкосновенности с депутатов не будет быстрым"Мы в ближайшее время должны это сделать. Аппарату Верховной Рады дано поручение, чтобы мы максимально быстро разработали этот план для внесения в зал отмене депутатской неприкосновенности", – заявил он.

Как известно, поддержку отмены депутатской неприкосновенности перед выборами декларировали представители практически всех политических сил.