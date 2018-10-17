Нардеп Шахов призывает повысить зарплаты учителям за счет премий руководства “Нафтогаза”

Народный депутат считает безосновательными заявления властей об отсутствии в бюджете “лишних” денег на рост зарплат педагогам.

Власть должна найти ресурсы для повышения зарплаты всем работникам образования, как того требует закон.

К этому призвал народный депутат от партии “Наш край” Сергей Шахов.

«Закон «Об образовании» предусматривает, что зарплата учителей будет расти соотносительно к изменениям прожиточного минимума и других социальных показателей. К 2020 году зарплата по образовательной сфере должна составлять 11 тыс. гривен в месяц, что отмечают и профсоюзы. Призываем власть выполнить требования закона и найти средства на зарплаты педагогам», – озвучил позицию партии Сергей Шахов.

Народный депутат считает безосновательными заявления власти об отсутствии в бюджете «лишних» денег на рост зарплат педагогам.

«Министр образования Лилия Гриневич говорит, что Украина должна выплачивать долги по внешним долгам, поэтому у государства нет 110 млрд гривен на повышение зарплат учителям, как того требует закон. Это лукавая позиция. Ведь руководителям государственных компаний-монополистов, например, руководству «Нафтогаза», выплачивают премии на миллиарды гривен. Так называемые реформаторы цинично «забыли» потребности рядовых работников», – сказал Сергей Шахов.

Также депутат от «Нашего края» напомнил о плачевном положении другой категории педагогов – преподавателей высших учебных заведений.

«Зарплата преподавателей высших учебных заведений вообще мизерная, что заставляет их постоянно искать подработки, отвлекаться от научной работы. Это отбрасывает Украину на обочину цивилизации. Поэтому мы поддерживаем протесты, анонсированные профсоюзами педагогов. Следует заложить в Госбюджет-2019 минимальную зарплату для педагогов в размере 7,7 тысячи гривен. А средняя зарплата должна быть на уровне 11 тысяч гривен. Это реально сделать в ближайшее время», – резюмировал Сергей Шахов.

Напомним, в сентябре-октябре этого года профсоюзные организации педагогов заявили о подготовке акций протеста с требованием увеличить зарплаты. Так учителя в Киеве собрали 50 тыс. подписей под обращением к правительству. В то же время местные власти обвинили правительство в недофинансировании субвенции на поддержку образовательных учреждений. Министр образования Лилия Гриневич пояснила, что в бюджете следующего года отсутствуют средства в объеме 110 млрд грн на увеличение зарплат учителям.