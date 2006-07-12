Украина расстроила российских либералов, заявила член Научного совета Московского центра Карнеги Лилия Шевцова. В интервью газете “День” (за 12 июля 2006 года) она, в частности, отметила, что в России развал оранжевой коалиции воспринимается язвительно, а среди некоторых наблюдателей даже с восторгом.

Либеральное меньшинство в России “наблюдает за последними событиями в Украине не только с интересом, но и с некоторым опасением, некоторым пессимизмом и даже некоторым расстройством”, отметила Л.Шевцова. Однако, по ее словам, среди ее знакомых нет никого, кто бы приветствовал факт возвращения правительства под руководством Виктора Януковича.

Л.Шевцова считает, что если Янукович действительно станет премьером, то «на первых порах Москва обрадуется, имея вроде бы своего по крови человека», Но, по ее мнению, «Москва еще сможет убедиться в жесткой линии этого поитика и его неуступчивости». По мнению Л.Шевцовой, кто бы ни был в парламенте, он все равно будет “посторанжевым”. “Новая власть, - сказала она, - будет пытаться балансировать и реализовать умеренный курс между Западом и Россией. Янукович будет вынужден действовать в посторанжевом климате. Следовательно – идти и на Запад, и дружить с Россией.”

По словам Л.Шевцовой, некоторые российские наблюдатели пытаются «представить Украину как расколотую страну, которая едва удерживается от распада». «Этого не происходит в Украине», - убеждена она.

Л.Шевцова считает, что в случае вступления Украины в НАТО между Россией и Украиной будут нормальные отношения, «несмотря на какое-то надувание щек на первых порах».