Минобороны после "переходного периода" возглавит человек без армейского прошлого – Геращенко

Верховная Рада много делает для адаптации украинского законодательства к стандартам НАТО.

Министерство обороны возглавит человек без армейского прошлого после переходного периода, в ходе которого главой оборонного ведомства будет оставаться Степан Полторак.

Соответствующее заявление сделала в социальной сети Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко. Вице-спикер рассказала, что Украину посетила новоизбранный президент Парламентской ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене.

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«Верховная Рада много делает для адаптации законодательства к стандартам Альянса. Приняли ключевой закон «О национальной безопасности Украины», в котором, среди прочего, зафиксировано, что министр обороны должен быть гражданским лицом. На переходный период президент Порошенко принял решение о продлении работы в должности министра обороны Степана Полторака, который оставил службу в ВСУ. Но вскоре, после переходного периода, Украина будет иметь чисто гражданского министра, без армейского прошлого», - заявила Геращенко.

Также она отметила, что украинский парламент уделяет большое внимание вопросам гендерного равенства в силовых структурах.

«В ближайшее время будет принят важный закон о противоминной деятельности, который разрабатывался с учетом опыта в этой сфере Республики Хорватия и других международных партнеров Украины», - добавила она.

Отдельно Геращенко напомнила, что Украина получила право проведения весенней сессии ПА НАТО в Киеве в 2020 году. «Уже сейчас работаем сообща над подготовкой этого важного для нас мероприятия», - заявила она.

Как сообщал УНИАН, 13 октября Порошенко уволил Полторака с военной службы, поскольку в соответствии с требованиями закона о национальной безопасности, с 1 января 2019 года должность министра обороны должно занимать гражданское лицо. Полторак продолжит осуществлять руководство Минобороны в статусе гражданского министра.