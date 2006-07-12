Янукович: процесс создания коалиции с участием ”Нашей Украины” пошел

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что процесс создания коалиции с участием “Нашей Украины” пошел.

Такое мнение В.ЯНУКОВИЧА, которое он выразил сегодня после консультаций Президента Украины, спикера парламента и руководства "Нашей Украины" и Партии регионов, содержится на официальном сайте Партии регионов.

“В.ЯНУКОВИЧ считает, что сейчас процесс пошел. Он подчеркнул, что наша цель – это объединение Украины. И она может быть достигнута лишь в тесном сотрудничестве с "Нашей Украиной": "В каком формате – пока еще неизвестно. Какой это будет путь – длинный или короткий, тоже пока неизвестно. Главное – что диалог начался", - в частности говорится в сообщении.

Относительно участия "Нашей Украины" в антикризисной коалиции, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул: "Мы говорим не о присоединении, а об объединении." По его мнению, этот процесс хорошо воспринимается в обществе, поскольку объединять всегда лучше, чем разъединять.

Лидер Партии регионов отметил: “Сегодня существует проблема раскола Украины и за это мы все несем ответственность. Поэтому сразу нужно было создавать общую коалицию с участием "Нашей Украины" как минимум”, добавив, что также в нее должны были войти и Соцпартия, и Компартия. По мнению В.ЯНУКОВИЧА, такая коалиция была бы стабильной и дала бы возможность создать действенное и эффективное правительство.

Отвечая на вопрос журналистов относительно внесения президентом его кандидатуры на должность премьер-министра в парламент, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что об этом во время сегодняшней встречи речь не шла. Он отметил, что письмо, подписанное председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ, поступило Президенту, и тот имеет срок 15 дней для принятия решения.