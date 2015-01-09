Военные РФ проводят для боевиков на Донбассе ускоренные мастер-классы – Тымчук

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в Facebook.

«Осуществляется подготовка артиллерийских корректировщиков и разведчиков. В качестве инструкторов выступают российские военнослужащие», - пишет Тымчук.

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Согласно информации ИС, по настоянию российских специалистов, в рядах боевиков непосредственно в местах предназначения организованы «ремонт и обслуживание» вооружения и военной техники, которые эксплуатируются в течении длительного времени. Организованы соответствующие «ремонтные бригады».

«Поставка запасных частей, расходных материалов происходит под видом «гуманитарных конвоев» из России», - сообщает Тымчук.