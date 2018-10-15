Кабмин не выполняет своих обязанностей по обеспечению должного уровня соцзащиты военных - нардеп

Винник подчеркнул, что речь должна идти, в первую очередь, о денежном и квартирном обеспечении украинских военных.

Кабинет министров Украины под управлением Владимира Гройсмана не выполняет своих обязанностей по обеспечению должного уровня социальною защиты для военнослужащих.

Об этом в своем поздравлении по случаю Дня защитника Украины заявил нардеп, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

"Украинец, который выбрал профессию военнослужащего и получил почетный статус воина-защитника Украины, требует должного внимания и социальной защиты от государства, которое он защищает. Его семья должна осознавать, что она не останется наедине со своими социально-бытовыми проблемами при любом развитии событий. <…>

На фоне "дежурных" детонаций военных арсеналов и при отсутствии действенных шагов правительства Гройсмана по улучшению денежного довольствия военнослужащих можно сделать вывод о неадекватном отношении государства к защитникам Украины", - написал Винник.

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Он подчеркнул, что речь должна идти, в первую очередь, о денежном и квартирном обеспечении украинских военных, а также о развитии украинского военно-промышленного комплекса и налаживании серийного производства оружия и боеприпасов.

Напомним, 9 октября произошел пожар и детонация боеприпасов на территории складов 6-го арсенала Минобороны Украины возле пгт Дружба Ичнянского района. Пострадавших среди военнослужащих, сотрудников ВСУ и гражданского населения в результате взрывов боеприпасов нет. Из-за ЧП эвакуировали население из 38 населенных пунктов.

По мнению Ивана Винника, данное происшествие – результат безответственного отношения к служебным обязанностям начальника Генерального штаба Виктора Муженко, которого комитет еще осенью 2017 года проинформировал о множественных проблемах на данном складе боеприпасов. В частности, во время визита в Ичню члены комитета обнаружили неприемлемое состояние охраны арсенала и неприемлемые условия хранения боеприпасов.