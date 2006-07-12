Лидер СПУ утверждает, что суд признал его легитимным спикером

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ настаивает, что избрание его на эту должность было легитимным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам после встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, в которой принимал участие и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

"Сомнений в избрании председателя Верховной Рады нет. Соответствующее решение Печерского суда есть", - сказал А.МОРОЗ, добавив, что «можем спокойно работать».

Других подробностей он не сообщил.

Как сообщал УНИАН, 11 июля народный депутат Роман ЗВАРИЧ подал административный иск в Печерский районный суд Киева к председателю ВР А.МОРОЗУ за нелегитимное объявление о прекращении деятельности коалиции демократических сил и создании антикризисной коалиции.

Кроме самого иска, было внесено ходатайство, в котором “Наша Украина” требует, чтобы суд уже сейчас вынес решение запретить председателю Верховной Рады и Президенту Украины совершать какие-либо юридические шаги, связанные с нелегитимными действиями председателя Верховной Рады Украины, сказал Р.ЗВАРИЧ.