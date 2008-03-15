Луценко заявляет, что он не уйдет потому что - не слабак

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО не намерен писать заявление об уходе с поста главы ведомства.

Об этом он заявил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» № 10 (689) 15 - 21 марта 2008 г.

«Я не уйду. Не дождутся», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр отметил, что ряд лиц советовали ему написать заявление об уходе, поскольку это было бы эффектно, а с политической точки зрения - еще и достаточно перспективно.

«Можно собрать пресс-конференцию, раздать всем сестрам по серьгам и уйти, громко хлопнув дверью. Как это сделал когда-то мой друг Александр ЗИНЧЕНКО. Мне бы, наверное, тоже поаплодировали», - сказал он.

При этом, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, подобный поступок будет проявлением слабости.

«Шанс изменить ситуацию невелик. Но пока он есть, необходимо попытаться его использовать. Иначе я перестану себя уважать», - сказал министр.

Ю.ЛУЦЕНКО сознался, что на посту министра у него «во многом связаны руки», но он готов сделать столько, сколько успеет.

Он напомнил, что МВД отчасти удалось навести порядок на дорогах. Кроме того, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, правоохранительные органы начинают массовую проверку системы заведений игровых автоматов, планируют навести порядок в паспортных столах, создать новое подразделение по борьбе с киберпреступностью.

«Да, я не могу добиться того, чего от меня требуют люди на митингах, не могу отправить за решетку высокопоставленных бандитов. Но накопление материала происходит. Оно не даст результат сегодня, но наказание настигнет виновных неизбежно, уверен», - подытожил Ю.ЛУЦЕНКО.