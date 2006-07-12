Мороз будет строить работу иным образом

Завтра в 9.15 в Верховной Раде состоится Согласительный совет лидеров фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель ВР Александр МОРОЗ после встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, в которой принимал участие и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Спикер сообщил, что на очереди стоят вопросы об утверждении председателей парламентских комитетов и другого руководства комитетов.

А.МОРОЗ подчеркнул, что выступает за пропорциональное распределение комитетов между всеми фракциями, представленными в парламенте.

Спикер также не исключил, что ВР может «иным образом построить свою работу».

«Надеюсь, что члены Согласительного совета найдут согласие», - сказал председатель ВР.

«Мы готовы рассмотреть все предложения», - сказал А.МОРОЗ, подчеркнув, что не имеет сомнений в легитимности руководства ВР. «Можем спокойно работать», - добавил он.