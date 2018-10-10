Предложение России для ЕС – забыть об Украине и любоваться шпилями

Российская дипломатия всегда была активна, особенно – на Западе. Страшилки в телевизоре о «загнивающей распущенной Гейропе», наполненной беженцами из Ближнего Востока, – это для обывателя. Чтобы он Россию и ее президента любил. А вот Кремль же на этом важном рынке для своих углеводородов работает без остановки и комплексно, не беспокоясь о беженцах и геях. С одной стороны, в ЕС засылаются любители шпилей, особенно солсберецкого, с другой – РФ четвёртый год нащупывает, кто же может стать «троянским конем» Москвы в Европе и наложит мораторий на продление санкций.

Сила притяжения России из-за ее размеров и обилия полезных ископаемых не может не манить европейцев. Всё чаще и чаще представители стран ЕС чуть ли не умоляют Кремль сделать хоть что-то в направлении деоккупации Донбасса, чтобы иметь формальный повод сказать: Россия пошла на компромисс, и санкции можно поэтапно снимать

Сказать, что санкционный режим сильно мешает развитию отношений РФ со странами Евросоюза, было бы большим преувеличением. Последние годы товарооборот с главными и не только экономиками Европы имеет гигантский рост и подкрепляется многомиллиардными сделками. Однако сам факт «санкций», а значит, статус токсичного партнера – не нравится Москве. Представитель каждой европейской столицы, отправляясь в Белокаменную за газом знает, что имеет дело со страной, которая сейчас, в ХХI веке, развязала самую кровопролитную войну в Европе, и, если бы такому представителю повезло чуть меньше с соседом, он мог бы оказаться на месте Украины. Не удивительно, что главу ПАСЕ засвистывают в зале заседаний, когда он хочет добиться для российской делегации преференций ради сохранения «диалога».

Сила притяжения России из-за ее размеров и обилия полезных ископаемых не может не манить европейцев. Всё чаще и чаще представители стран ЕС чуть ли не умоляют Кремль сделать хоть что-то в направлении деоккупации Донбасса, чтобы иметь формальный повод сказать: Россия пошла на компромисс, и санкции можно поэтапно снимать. Такие заявления звучали и из уст бывшего главы МИД Германии Зигмар Габриэль, звучат и сейчас, хоть и не всегда публично. Европа меняется, и количество евроскептиков растёт. Это общий тренд, его нельзя не учитывать.

Пока дальше всех пошла Венгрия, которая чуть ли не народными врагами сделала брюссельских бюрократов и Евросоюз в целом, а против Украины открыла, по сути, второй фронт. Риторика официального Будапешта и Москвы в отношении Киева фактически идентична, глава МИД Венгрии даже начал жаловаться, что встречается с Лавровым чуть ли не чаще, чем со своей женой (ну, о вкусах не спорят). И всё это ради защиты национальных меньшинств в Украине – от «украинизации».

Лавров объясняет европейцам, что Украина должна вести переговоры не с Кремлём по Донбассу, а с кремлёвскими ставленниками на оккупированных территориях, которых тот же Кремль время от времени обнуляет, назначая новых «народных» главбандюков

Упомянутый заменитель жены венгерского топ-дипломата Лавров на каждой пресс-конференции с европейскими коллегами продолжает читать мантру: армия России провела в Крыму самый честный «референдум», а в российском вторжении на Донбасс виновата сама Европа, которая посмела расширить антироссийские санкции. Ведь именно после этого «путчисты, захватившие власть в Киеве» - которых признает даже Владимир Путин – «почувствовали свою безнаказанность».

По Лаврову – все новые санкции за Донбасс, где доблестная 53-я зенитно-ракетная бригада ВС России сбила гражданский «Боинг» МН17, введены объединённой Европой «по инерции».

Лавров объясняет европейцам, что Украина должна вести переговоры не с Кремлём по Донбассу, а с кремлёвскими ставленниками на оккупированных территориях, которых тот же Кремль время от времени обнуляет, назначая новых «народных» главбандюков.

Глава МИД России жалуется, что лично президент Украины «продолжает саботировать» Минск-2, а расплачивается за это несчастная и миролюбивая Россия. Россияне много лет пытаются убедить мир, что в ЕС уже немало правительств, которые «понимают ненормальный, нездоровый характер нынешнего положения». Среди таковых – новое правительство Италии, считает Лавров, где уже работают адепты «русского мира».

«Уверен, что коренные интересы европейских народов возобладают. Есть немало оценок по линии бизнеса о том, каким ущербом чревато нынешнее положение», - капризно ноет Лавров.

Но смысл всех этих тирад – один: не мешайте России убивать украинцев, пока вместе можно зарабатывать на продажах нефти и газа. Тем более, что Россия и ЕС вынуждены сотрудничать в борьбе с мировым терроризмом (хотя одна из сторон и является спонсором того самого терроризма).

Но на это Москва предлагает закрыть глаза – ради «коренных интересов» Европы и из любви к дверным ручкам и шпилям.

Роман Цимбалюк