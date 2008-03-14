В ближайшее время съезд Партии регионов решит судьбу Богатыревой

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в ближайшее время съезд этой политической силы решит дальнейшую партийную судьбу секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы БОГАТЫРЕВОЙ. Об этом он сказал в интервью “5-у каналу”, комментируя переход Р.БОГАТЫРЕВОЙ на работу в СНБО.

"Есть человеческий фактор, и в данном случае он сработал. Возможно, стечение обстоятельств. То есть, есть человек с отдельной позицией. Мы не давали на это согласия, и как отреагирует партийная организация, потом съезд, это нетрудно предугадать", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он отметил, что должность секретаря СНБО является "сугубо технической".

"Возможно, ей (Р.БОГАТЫРЕВОЙ) придется еще делать выбор, отстаивать ли свои политические убеждения, или согласиться с той политикой, которую проводит Президент ЮЩЕНКО. Время придет, мы увидим и получим на этот вопрос ответ", - цитирует В.ЯНУКОВИЧА “Украинская правда”.

Он также отметил, что Р.БОГАТЫРЕВА "честно работала во фракции, в парламенте" и к ней "не было вопросов".

"Мы с уважением к ней относились, и сейчас это уважение сохранилось в человеческих отношениях... Независимо от того, как будут развиваться события, человеческие отношения у нас будут нормальные. Жизнь продолжается. Кстати, так, как и человеческие отношения у нас есть и с нашими оппонентами. Я не скажу, что со всеми, но со многими. Мы же не бросаемся друг на друга, а разговариваем, как люди. Хотя имеем разные политические убеждения", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.