У генсека Совета Европы разослали странам "закрытый" документ о "незаконности" санкций против РФ - СМИ

Отмечается, что санкции, наложенные ПАСЕ без консультаций с Комитетом министров (то есть со странами-членами), нарушают баланс власти в Совете Европы.

В последние дни сентября политические группы ПАСЕ (а от них и другие депутаты) и правительства всех стран-членов получили из секретариата Совета Европы документ со статусом "не для распространения", подготовленный по просьбе генерального секретаря Турбьерна Ягланда.

Об этом пишет Европейская правда.

В описании документа юридический советник СЕ, немец Йорг Полякевич доказывает, что механизм санкций должен быть отменен, поскольку противоречит духу Устава СЕ (хотя этот механизм также прописан именно в Уставе). Как минимум, нужно отменить право Ассамблеи накладывать мощнейшие санкции – лишение права голоса делегации стран-нарушительниц, утверждает Полякевич.

По его мнению, санкции, наложенные ПАСЕ без консультаций с Комитетом министров (то есть со странами-членами), нарушают баланс власти в Совете Европы. К тому же российских депутатов нельзя наказывать за правительственную политику, подчеркивает вывод.

"Процедура обжалования полномочий не должна использоваться для того, чтобы подвергать санкциям парламентские делегации за действия их правительств", – говорится в документе.

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Также проблемой является то, что Россия, попав под санкции, лишается права участвовать в выборах генсека и других руководителей организации.

Несмотря на "закрытый" статус документа, уже появились контрвыводы от юристов. Так, в распоряжении ЕП есть документ за подписью Мишеля Вальброка – авторитетного бельгийского профессора в области европейского права. Он уверен, что Йорг Полякевич "основывал свои выводы на искажении статей 8 и 9 устава". Вальброк также отметил, что российскую делегацию наказали не за политику правительства, как говорит документ Полякевича, а за действия российской делегации в ПАСЕ.

Отметим, механизм санкций, о незаконности которого заявляет руководство СЕ, неоднократно применялся в прошлом, в частности против России: в период чеченской войны русских лишали права голоса.

Напомним, Верховная рада приняла заявление, в котором утверждается, что украинский парламент пересмотрит основы и механизмы сотрудничества с ПАСЕ, если в Ассамблее снимут ограничительные меры по делегации Российской Федерации в обход резолюций.

Украинский парламент считает политически мотивированным подготовку решения ПАСЕ об изменении процедуры Ассамблеи в части отмены возможности оспорить полномочия национальных делегаций по сути или существенного осложнения порядка такого обжалования. Ранее литовский Сейм принял аналогичное заявление.

ПАСЕ будет голосовать относительно изменений к регламенту, которые могут усложнить наложение санкций на РФ, на заседании 9 октября.