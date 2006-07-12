В Украине может появиться ”территория, свободная от Януковича”

Ивано-Франковская общественная организация "Студенческое братство" требует объявить Прикарпатье «территорией, свободной от ЯНУКОВИЧА».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в письме «Студенческого братства» к председателю Ивано-Франковского областного совета Игорю ОЛИЙНЫКА, в котором выражается их позиция по поводу политической ситуации в государстве.

«Ивано-Франковская общественная организация «Студенческое братство» обращается к Вам с предложением созыва внеочередной сессии депутатов Ивано-Франковского областного совета, ввиду ситуации в стране и с целью обсуждения положения, в котором оказались демократически настроенные силы, – говорится в документе. - Мы выражаем резкий протест против искусственных коалиций и волны «голубого» реванша, которая прокатилась по стране. Считаем необходимым отметить, что не будем повиноваться «коммуно-олигархической» коалиции во главе с человеком, который не заботится о народе и его будущем”.

Авторы письма требуют от депутатов Ивано-Франковского областного совета, как «выразителей воли народа и защитников демократии, объявить Ивано-Франковскую область «территорией, свободной от ЯНУКОВИЧА», и не дать «голубо-бело-красным» уничтожить побеги демократии и надежды нации на достойное будущее».