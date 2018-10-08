Ющенко может стать преемником Кучмы на переговорах в Минске - росСМИ

Среди конкурентов Ющенко - зампред Верховной рады Ирина Геращенко, которая возглавляет украинскую делегацию в гуманитарной подгруппе, и советник нынешнего президента Украины Руслан Демченко, ранее работавший и.о. главы МИД Украины.

Третий президент Украины Виктор Ющенко может стать новым представителем Киева на переговорах по Донбассу в Минске.

Об этом пишет КоммерсантЪ со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу.

Источник издания назвал Ющенко фаворитом в борьбе за этот пост.

"Самый антироссийский президент Украины может возглавить украинскую делегацию в Минске, и это станет проблемой для России. Он, например, по-русски без переводчика не говорит", - отметил собеседник газеты.

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Среди конкурентов Ющенко - зампред Верховной рады Ирина Геращенко, которая возглавляет украинскую делегацию в гуманитарной подгруппе, и советник нынешнего президента Украины Руслан Демченко, ранее работавший и.о. главы МИД Украины. В то же время, отмечает издание, в Киеве рассматривают вариант полностью отказаться от минского формата.

Напомним, в понедельник, 8 октября, с Виктором Ющенко встретился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Неделей ранее свою работу на этом посту завершил второй украинский президент Леонид Кучма.