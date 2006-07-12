Украина взлетела на 30 позиций в рейтинге ФИФА
Опубликован новый реестр национальных сборных
Сборная Украины поднялась на 30 пунктов в новом рейтинге FIFA, замкнув список из 15 лучших команд.
При этом сборная Украины набрала 961 очко.
Июльский рейтинг, который был опубликован по итогам Чемпионата мира в Германии, был подсчитан по новым критериям.
Как сообщает Корреспондент, ссылаясь на пресс-службу FIFA, подсчет рейтинга несколько упрощен: теперь учитываются выступления сборных не за 8 предыдущих лет, а за 4.
Не влияют на количество рейтинговых очков теперь и число забитых голов в матче, и фактор своего поля.
В первую двадцатку рейтинга FIFA вошли:
1. Бразилия - 1630 очков.
2. Италия - 1550.
3. Аргентина - 1472.
4. Франция - 1462.
5. Англия - 1434.
6. Нидерланды - 1322.
7. Испания - 1309.
8. Португалия - 1301.
9. Германия - 1229.
10. Чехия - 1223.
11. Нигерия – 1149.
12. Камерун - 1109.
13. Швейцария - 1028.
14. Уругвай - 985.
15. Украина - 961.
16. США - 933.
17. Дания - 927.
18. Мексика - 924.
19. Парагвай - 915.
20. Кот-д`Ивуар - 909.
Как сообщал УНИАН, на минувшем ЧМ-2006 сборная Украины дошла до ¼ финала, уступив нынешнему чемпиону мира - сборной Италии - со счетом 0:3.