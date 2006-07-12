Украина взлетела на 30 позиций в рейтинге ФИФА

Сборная Украины поднялась на 30 пунктов в новом рейтинге FIFA, замкнув список из 15 лучших команд.

При этом сборная Украины набрала 961 очко.

Июльский рейтинг, который был опубликован по итогам Чемпионата мира в Германии, был подсчитан по новым критериям.

Как сообщает Корреспондент, ссылаясь на пресс-службу FIFA, подсчет рейтинга несколько упрощен: теперь учитываются выступления сборных не за 8 предыдущих лет, а за 4.

Не влияют на количество рейтинговых очков теперь и число забитых голов в матче, и фактор своего поля.

В первую двадцатку рейтинга FIFA вошли:

1. Бразилия - 1630 очков.

2. Италия - 1550.

3. Аргентина - 1472.

4. Франция - 1462.

5. Англия - 1434.

6. Нидерланды - 1322.

7. Испания - 1309.

8. Португалия - 1301.

9. Германия - 1229.

10. Чехия - 1223.

11. Нигерия – 1149.

12. Камерун - 1109.

13. Швейцария - 1028.

14. Уругвай - 985.

15. Украина - 961.

16. США - 933.

17. Дания - 927.

18. Мексика - 924.

19. Парагвай - 915.

20. Кот-д`Ивуар - 909.

Как сообщал УНИАН, на минувшем ЧМ-2006 сборная Украины дошла до ¼ финала, уступив нынешнему чемпиону мира - сборной Италии - со счетом 0:3.