Мариуполь защищают "киборги" из Донецкого аэропорта

В ночь на 3 января боевики дважды атаковали позиции батальона "Азов" возле села Гранитное, что неподалеку от Мариуполя, говорится в сюжете ТСН.19.30.

Противник даже перешел реку Кальмиус и пытался подойти с другой стороны к позициям украинских военных, но атаку удалось отбить. Утром в районе Гранитного был еще один обстрел украинских позиций. Никто из украинских военных не пострадал.

Ночью боевики также обстреливали окрестности села Чермалык. Украинские военные заметили, что если противник не может достать их позиции, он начинает стрелять по Чемарлику. Село обстреливают уже несколько дней, вследствие чего много домов разрушено.

Читайте такжеРазведка фиксирует прибытие новых российских военных на ДонбассБойцы 23-го батальона Вооруженных сил Украины базируются неподалеку от Чемарлика, с противником их разъединяет река Кальмиус. По словам разведки, там находятся не только сепаратисты и отряды казаков, но и боевые подразделения российской армии. Они стреляют по позициям украинских военных почти ежедневно - с крупнокалберного оружия и минометов, здесь даже работал снайпер.

Боевики ведут обстрелы из сел Таврическое и Набережное. Украинские военные уверяют, что им есть, чем ответить, но это делают только в крайних случаях, когда есть угроза жизни.

Тем временем на окраинах Мариуполя усилены меры безопасности. Окрестности Мариуполя патрулирует специальная мобильная группа "киборгов". Недавно они защищали донецкий аэропорт.

Они создают временные блокпосты, чтобы со строны Донецьк не заехали диверсионные группы, отслеживают и незаконный вывоз оружия. Проверяют в основном объездные пути и проблемные участки.