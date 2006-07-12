Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО пребывает с визитом в Москве.

Эту информацию интернет-изданию ForUm подтвердила народный депутат Украины, член Компартии Екатерина САМОЙЛИК, отметив, что визит лидера КПУ в Москву запланирован давно.

«Этот визит заключен в рамки межпартийных отношений», - пояснила она.

К.САМОЙЛИК не знает, назначена ли у П.СИМОНЕНКО встреча с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ. «Информации относительно того, что у СИМОНЕНКО назначена встреча с ПУТИНЫМ, у меня нет. Я об этом не слышала и ничего не знаю», - призналась депутат.

Напомним, что в некоторых СМИ появилась информация о том, что сегодня лидер Компартии Украины пребывает с визитом в Москве. В ходе визита запланирована встреча лидера украинских коммунистов с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ. Цель встречи неизвестна. В приемной П.СИМОНЕНКО сообщили, что о каких-либо визитах шефа им ничего не известно. Помощник П.СИМОНЕНКО сказал, что расстался с лидером КПУ вчера поздно вечером, о визите ничего не знает, но самого П.СИМОНЕНКО сегодня не видел.

Тем не менее, П.СИМОНЕНКО вылетел в Москву чартерным рейсом из аэропорта «Борисполь» в 13.30. Рейс обслуживал самолет «Аэрочеллендж». В справочной VIP-зала аэропорта сообщили, что сегодня много московских чартеров, но уточнить, летел ли одним из них лидер украинских коммунистов, не удалось. По словам диспетчера, данные о пассажирах подобных рейсов являются конфиденциальной информацией.