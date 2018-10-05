Забыли лишь одно слово: Украина допустила ошибку в 1991 году при подписании договора с Венгрией – эксперт

Речь идет о подписанном в 1991 году Договоре о дружбе с Венгрией.

Украина сделала ошибку в 1991 году при подписании договора с Венгрией о дружбе, забыв дописать всего одно слово.

Об этом рассказал в эфире "5 канала" эксперт программы международной и внутренней политики Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

"Да, на самом деле конфликт обостряется. И здесь на самом деле вопрос в том, что, к большому сожалению, мы сами предоставили возможность Венгрии войти в конфликтную ситуацию, обвиняя нас. Я просто перечислю последовательность событий. В 1991 году Украина сделала ошибку, тогда еще УССР, когда подписывала Договор о дружбе с Венгрией. Там была статья 17 о свободе вероисповедания. И там было "свобода вероисповедания на собственном языке, а также образование на родном языке". Мы просто забылись поставить "религиозное образование". А это дает основания Венгрии... И Сиярто (министр иностранных дел и торговли Венгрии – Ред.) уже ссылался на тот документ. 1992 год подписывается Договор о дружбе между Венгрией и Украиной, и в том договоре – отдельная статья. Она говорит, что договор 1991 года остается в силе. Все, фактически, если мы берем документ, который уже делался со времен независимости Украины, то вроде ничего страшного нет, но если мы копнем глубже, то мы имеем проблему", – пояснил эксперт.

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Он также рассказал, какие были дальнейшие действия Венгрии. "Далее Венгрия начала помогать местным школам (на Закарпатье – Ред.) переходить на венгерский язык. Что делала Украина? Украина, к большому сожалению, была не в состоянии или не хотела обеспечить венгроязычные школы учебниками на венгерском языке, но по украинской программе. Если нет таких учебников – будут учебники из Венгрии – это аксиома. Обучение ведется на венгерском языке", – сказал Тышкевич.

Эксперт напомнил, что далее был закон об образовании, статья 7 (в отношении права нацменьшинств на образование на родном языке в учебных заведениях Украины), и накануне голосования говорили, что венгерское меньшинство фактически нуждалось в консультациях для того, чтобы продлить срок реализации этой статьи. «Мы де-факто ответили "нет". После этого конфликт вышел в открытую плоскость. Что мы имеем сегодня? Сегодня мы фактически выполнили первую часть представления венгерского меньшинства в Украине, а именно продлили срок введения статьи 7, проходят консультации, однако конфликт уже пошел. И он пошел, потому что есть определенные интересы государства, которые не озвучиваются, или которые лежат вне зоны нашего внимания. Мы пробуем сосредоточиться именно на языковом вопросе. (Раздача венгерских паспортов в Закарпатье – Ред.) это же тоже лишь проявление», – считает Тышкевич.