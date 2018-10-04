СМИ назвали имя венгерского консула, которого МИД высылает из Украины

По данным журналистов, дипломат принимал участие в церемонии выдачи венгерских паспортов украинцам – на скандальном видео присяги его можно заметить с бокалом шампанского в руках.

Министерство иностранных дел высылает из Украины консула Венгрии по имени Дьердь Ваш (György Vass).

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Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на неназванного венгерского дипломата.

По данным журналистов, дипломат принимал участие в церемонии выдачи венгерских паспортов украинцам – на скандальном видео присяги его можно заметить с бокалом шампанского в руках.

По информации собеседника журналистов, Ваш – один из рядовых, младших по рангу консульских сотрудников. Всего в венгерском диппредставительстве в Берегово аккредитованы 7 консулов, включая руководителя консульского учреждения.

Отмечается, что на резонансном видео присяги основные этапы церемонии проводит не высланный консул, а неизвестная женщина. Именно она инструктирует украинцев о необходимости скрывать от украинской власти венгерские паспорта.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 октября консул Венгрии в городе Берегово объявлен персоной нон грата. Он должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов.

В ответ на это Венгрия заявила о высылке украинского консула в Будапеште.

Данные шаги связаны с тем, что недавно в интернете появилось видео того, как украинцам предоставляют венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывают текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призывает их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

Инцидент спровоцировал очередное обострение в отношениях между Будапештом и Киевом.