В британском парламенте прокомментировали инициативу закрыть телеканалы "112 Украина" и NewsOne

Чиновник пообещал обратиться к своим знакомым в правительстве и парламенте Украины за разъяснениями ситуации.

Экс-министр культуры Великобритании Джон Уиттингдейл, который возглавляет группу дружбы с Верховной Радой Украины и комитет парламента по делам СМИ, заявил, что не поддерживает санкции ВРУ против украинских телеканалов "112 Украина" и NewsOne и пообещал лично разобраться в ситуации.

Об этом он сообщил в ответ на обращение к нему телеведущей Надежды Сасс, которая находится сейчас в Лондоне, передает ТСН.

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Уиттингдейл подчеркнул, что выступает принципиальным противником таких мер против любых телеканалов. Британский депутат также отметил, что ему нужно подробнее разобраться. Он надеется получить в ближайшее время дополнительную информацию, но в целом осуждает любые формы цензуры и считает свободу СМИ непременным условием обеспечения свободы всего общества.

"В Соединенном Королевстве от телевизионных новостей требуют быть объективными и беспристрастными, и телеканал Russia Today штрафовали за нарушение этого принципа. Однако я всегда выступал против тех, кто хотел запретить трансляцию RT, пусть в его случае безусловно речь идет о пропаганде", - разъяснил свой подход Уиттиндейл.

Чиновник пообещал обратиться к своим знакомым в правительстве и парламенте Украины за разъяснениями ситуации.

На прошлой неделе петиция о "прекращении антиукраинской деятельности" телеканалов "112 Украина" и NewsOne на сайте Верховной Рады набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения.

Рада обратилась к СНБО относительно применения санкций к отдельным структурам, причастных к телеканалам "112" и NewsОne.