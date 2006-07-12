БЮТ просит ”Нашу Украину” отказаться от переговоров с ”донецким кланом”

Блок Юлии Тимошенко обращается к коллегам из блока „Наша Украина” с просьбой не вести никаких переговоров о создании так называемой „широкой коалиции” с Партией регионов.

Об этом говорится в обращении БЮТ, текст которого передан УНИАН.

По словам авторов обращения, “такая коалиция станет широкой могилой для украинской государственности”. Поэтому БЮТ просит “Нашу Украину” воздержаться от временных искушений и сомнительных компромиссов, ведь за такие уступки придется расплачиваться потерей Украины. “Любая консолидация представителей „Нашей Украины” с донецким кланом освятит акт государственной измены и сделает национальную катастрофу необратимой. Мы предлагаем „Нашей Украине” присоединиться к нашей борьбе”, подчеркивается в обращении.

Как заявляют в БЮТ, «6 июля в Верховной Раде Украины произошла государственная измена. В украинском парламенте создано уголовно-коммунистическое большинство из депутатов Партии регионов, социалистов и коммунистической фракции”. “Те, кто на протяжении пятнадцати лет издевался на украинским народом, те, кого люди силой выбросили из властных кабинетов во время Народной Революции, рвутся руководить государством снова”, отмечается в обращении.

По убеждению БЮТ, “коалиция, которая основана уголовно-коммунистическими силами на коварстве, измене, подлости и грязных деньгах, с нарушением Конституции, законов Украины и регламента деятельности парламента, никогда не сможет работать для Украины. Ведь их истинная цель – уничтожение Украины, раскол государства, превращения европейской страны в заповедник для бандитов и олигархов”. “Еще никогда от самих истоков независимости Украина не стояла так близко к национальной катастрофе. Они поставили государство на пороге потери национального суверенитета”, говорится в обращении.

Учитывая это, Блок Юлии Тимошенко выражает готовность приложить все усилия для того, чтобы не допустить возобновления господства криминала в Украине. “Мы – в оппозиции к преступному по своей сути коммуно-уголовному большинству и самым решительным образом встанем на защиту демократических завоеваний и национальных интересов”, отмечается в обращении.

БЮТ обращается к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО как к гаранту Конституции с требованием выполнить свою обязанность и остановить антиконституционный мятеж и уголовно-коммунистическую контрреволюцию и немедленно провозгласить досрочные выборы в Верховную Раду.

Также БЮТ призывает украинский народ, всех честных людей, патриотов поддержать блок в борьбе. “Мы хорошо понимаем, что вы устали от измен со стороны тех политиков, которым еще вчера верили и на которых возлагали надежды. Но сегодня опять приходит время выбора. И именно в ваших руках судьба и будущее Украины”, отмечают БЮТовцы, обращаясь к украинцам.

“Они подкупили всех, кого могли подкупить, они перешли все моральные предостережения и истоптали идеалы чести и достоинства. Они не боятся ничего, за исключением Украинского народа и его праведного гнева. Только народ Украины в состоянии остановить уголовно-коммунистический реванш и спасти государство от сползания в бездну реанимирующего кучмизма, тоталитаризма и бандитизма”, отмечается в обращении.