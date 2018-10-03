Сущенко могут отправить на этап 8 октября - адвокат

По словам адвоката, под вопросом остается встреча Сущенко с родными.

Незаконно осужденного в Российской Федерации украинского журналиста Романа Сущенко могут отправить на этап в понедельник, 8 октября.

Об этом написал в Facebook адвокат Сущенко Марк Фейгин.

По его словам, под вопросом остается встреча Сущенко с родными. «Существует только устная договоренность об этом с тюрьмой, никаких документов о дате и времени нет. А в понедельник Романа Сущенко уже могут отправить на этап», - сообщил адвокат.

Фейгин добавил, что сегодня к Сущенко в СИЗО «Лефортово» в Москве не пустили еще одного адвоката. «Адвокат, который в течение двух лет представляет интересы Романа Сущенко вместе со мной, сообщил мне, что его также не пустили к подзащитному в СИЗО «Лефортово», - отметил Фейгин.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.

27 марта 2018 года Московский городской суд начал рассмотрение дела Сущенко по существу. Сторона обвинения просила суд приговорить журналиста к 14 годам лишения свободы.

4 июня Сущенко был приговорен к 12 годам колонии строгого режима.

12 сентября Верховный суд РФ признал законным этот приговор.

2 октября Фейгин не смог попасть к Сущенко в СИЗО "Лефортово".